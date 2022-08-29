Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Барбара Риттнер назвала топ-6 фаворитов US Open у женщин и выделила главную претендентку

Барбара Риттнер назвала топ-6 фаворитов US Open у женщин и выделила главную претендентку
Комментарии

Обладательница Кубка Федерации 1992 года в составе сборной Германии Барбара Риттнер назвала теннисисток, которые, по её мнению, имеют наибольшие шансы завоевать титул на US Open. По мнению Риттнер, главный фаворит — Симона Халеп. Также она упомянула ещё пятерых теннисисток.

«Если надо кого-то выделить, то это Симона Халеп. Она выиграла крупный турнир в Торонто в качестве подготовки. В Цинциннати Халеп проиграла, но теперь, кажется, снова в форме. Я вижу её на вершине пирамиды претендентов на титул.

За ней идёт целый список теннисисток, которые являются возможными претендентами. Две бывшие чемпионки US Open Бьянка Андрееску и Наоми Осака всегда способны на многое, Каролина Плишкова и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина тоже должны быть в списке.

У меня также есть неожиданная кандидатура: Чжэн Циньвэнь из Китая. В 19 лет она уже отлично играет в теннис, была в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Она была хороша на кортах с твёрдым покрытием в Торонто. Думаю, она может многого добиться», — приводит её слова Eurosport.

«Чувствовала себя недоматерью». Как звёзды тенниса воспитывают детей «Чувствовала себя недоматерью». Как звёзды тенниса воспитывают детей

Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022