Барбара Риттнер назвала топ-6 фаворитов US Open у женщин и выделила главную претендентку

Обладательница Кубка Федерации 1992 года в составе сборной Германии Барбара Риттнер назвала теннисисток, которые, по её мнению, имеют наибольшие шансы завоевать титул на US Open. По мнению Риттнер, главный фаворит — Симона Халеп. Также она упомянула ещё пятерых теннисисток.

«Если надо кого-то выделить, то это Симона Халеп. Она выиграла крупный турнир в Торонто в качестве подготовки. В Цинциннати Халеп проиграла, но теперь, кажется, снова в форме. Я вижу её на вершине пирамиды претендентов на титул.

За ней идёт целый список теннисисток, которые являются возможными претендентами. Две бывшие чемпионки US Open Бьянка Андрееску и Наоми Осака всегда способны на многое, Каролина Плишкова и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина тоже должны быть в списке.

У меня также есть неожиданная кандидатура: Чжэн Циньвэнь из Китая. В 19 лет она уже отлично играет в теннис, была в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Она была хороша на кортах с твёрдым покрытием в Торонто. Думаю, она может многого добиться», — приводит её слова Eurosport.

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