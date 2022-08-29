Барбара Риттнер назвала топ-6 фаворитов US Open у женщин и выделила главную претендентку

Обладательница Кубка Федерации 1992 года в составе сборной Германии Барбара Риттнер назвала теннисисток, которые, по её мнению, имеют наибольшие шансы завоевать титул на US Open. По мнению Риттнер, главный фаворит — Симона Халеп. Также она упомянула ещё пятерых теннисисток.
«Если надо кого-то выделить, то это Симона Халеп. Она выиграла крупный турнир в Торонто в качестве подготовки. В Цинциннати Халеп проиграла, но теперь, кажется, снова в форме. Я вижу её на вершине пирамиды претендентов на титул.
За ней идёт целый список теннисисток, которые являются возможными претендентами. Две бывшие чемпионки US Open Бьянка Андрееску и Наоми Осака всегда способны на многое, Каролина Плишкова и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина тоже должны быть в списке.
У меня также есть неожиданная кандидатура: Чжэн Циньвэнь из Китая. В 19 лет она уже отлично играет в теннис, была в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Она была хороша на кортах с твёрдым покрытием в Торонто. Думаю, она может многого добиться», — приводит её слова Eurosport.
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
- 29 августа 2022
-
15:38
-
15:25
-
14:37
-
13:27
-
13:00
-
12:36
-
12:16
-
12:00
-
11:05
-
10:37
-
10:18
-
10:07
-
10:05
-
10:01
-
09:30
-
09:21
-
08:53
-
08:17
-
07:38
-
07:31
-
00:02
- 28 августа 2022
-
23:48
-
23:41
-
23:19
-
22:56
-
22:24
-
22:24
-
21:55
-
21:10
-
20:46
-
19:18
-
19:14
-
18:44
-
18:30
-
18:23