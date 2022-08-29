Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев прокомментировал сетку российских теннисистов на US Open

Шамиль Тарпищев прокомментировал сетку российских теннисистов на US Open
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал сетку российских теннисистов Даниила Медведева, Карена Хачанова, Андрея Рублёва, Аслана Карацева на US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

«У ребят, если говорить про основных наших игроков, то плохая сетка лишь у Карацева, ему будет непросто далеко пройти. У Карена Хачанова и Андрея Рублёва трудовая сетка. Медведев может быть доволен результатами жеребьёвки, хотя у него Ник Кирьос в четвёртом круге — он опасный соперник. Но в целом сетка хорошая, не безобразная, что важно, учитывая, что ему надо защищать свой рейтинг», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сегодня, 29 августа, Даниил Медведев встретится с американцем Стефаном Козловым, а Карен Хачанов с американцем Денисом Кудлой. Рублёв и Карацев начнут путь на турнире 30 августа. Весь календарь доступен на «Чемпионате».

Американец с русскими корнями на пути Медведева. Кто испытает чемпиона на старте US Open Американец с русскими корнями на пути Медведева. Кто испытает чемпиона на старте US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022