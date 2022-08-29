Шамиль Тарпищев прокомментировал сетку российских теннисистов на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал сетку российских теннисистов Даниила Медведева, Карена Хачанова, Андрея Рублёва, Аслана Карацева на US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
«У ребят, если говорить про основных наших игроков, то плохая сетка лишь у Карацева, ему будет непросто далеко пройти. У Карена Хачанова и Андрея Рублёва трудовая сетка. Медведев может быть доволен результатами жеребьёвки, хотя у него Ник Кирьос в четвёртом круге — он опасный соперник. Но в целом сетка хорошая, не безобразная, что важно, учитывая, что ему надо защищать свой рейтинг», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Сегодня, 29 августа, Даниил Медведев встретится с американцем Стефаном Козловым, а Карен Хачанов с американцем Денисом Кудлой. Рублёв и Карацев начнут путь на турнире 30 августа. Весь календарь доступен на «Чемпионате».
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