«Величайшая». Серена Уильямс украсила обложку сентябрьского номера Time

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс украсила сентябрьскую обложку знаменитого американского журнала Time.

«Величайшая», — подписали редакторы фото Серены. Примечательно, что Серена позировала для журнала с серьгой в виде слова Ма. В интервью изданию легендарная теннисистка призналась, что решила завершить карьеру из-за дочери Олимпии.

В ночь на 30 августа Серена начнёт борьбу на последнем для себя профессиональном турнире – US Open – 2022. На старте она сразится с Данкой Ковинич из Черногории. Также в Нью-Йорке Серена вместе с сестрой Винус заявились в парный разряд US Open – 2022, их первыми соперницами станут представительницы Чехии Люция Градецка и Линда Носкова.