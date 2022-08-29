Серена Уильямс: задницы в тренде. Пытаюсь избавиться от своей, а другие — такую накачать

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, как они с сестрой Винус повлияли на тренды в теннисе.

«Мы изменили теннис. Мы изменили то, как люди играют, и точка. Они никогда не атаковали. Никогда не встречали мяч рано. Никогда так не подавали. Им никогда не приходилось играть так мощно, как для победы над двумя темнокожими девушками из Комптона.

Многие считают себя некрасивыми или недостаточно привлекательными, потому что у них тёмная кожа. Думаю, люди чувствовали мою уверенность, потому что мне всегда говорили: «Ты отлично выглядишь. Будь чёрной и гордись этим». Дарить другим эту уверенность, эту мотивацию – такого тогда буквально ещё никто не делал. Нельзя позволять миру определять красоту. А то, что я не очень худая или что-то ещё, – так формы сейчас в тренде. Задницы в тренде. Я пытаюсь от своей избавиться, а другие – такую накачать», — приводит слова Серены журнал Time, сентябрьскую обложку которого она украсила.