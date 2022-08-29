На US Open прошли одиночные пикеты в поддержку непривитого Новака Джоковича

На Открытом чемпионате США – 2022 прошли одиночные пикеты в поддержку 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры, в том числе US Open – 2022. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться. Серб является прошлогодним финалистом US Open, в решающем матче он со счётом 4:6, 4:6, 4:6 уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Небольшая демонстрация прошла возле основного стадиона US Open. На одном из плакатов была замечена надпись «Тело Новака – Выбор Новака».

Также люди призывали правительство США разрешить въезд в страну непривитым путешественникам.