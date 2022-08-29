Даниил Медведев — Стефан Козлов: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open — 2022

Сегодня, 29 августа, первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев начнёт борьбу за титул на Открытом чемпионате США – 2022. В первом раунде соревнований он встретится со 111-й ракеткой мира американцем Стефаном Козловым. Их матч откроет программу главного корта US Open — арены Артура Эша. Поединок начнётся в 19:00 мск (12:00 местного времени).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефан Козлов в первом круге US Open – 2022.
Медведев и Козлов лишь единожды встречались на взрослом уровне. Это произошло на старте квалификации Уимблдона-2016. Даниил разгромил Стефана со счётом 6:0, 6:2.
В случае прохождения первого раунда Медведев сразится с победителем матча Кентен Алис — Артур Риндеркнеш (оба — Франция).
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