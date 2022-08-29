Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Стефан Козлов: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open — 2022

Даниил Медведев — Стефан Козлов: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open — 2022
Комментарии

Сегодня, 29 августа, первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев начнёт борьбу за титул на Открытом чемпионате США – 2022. В первом раунде соревнований он встретится со 111-й ракеткой мира американцем Стефаном Козловым. Их матч откроет программу главного корта US Open — арены Артура Эша. Поединок начнётся в 19:00 мск (12:00 местного времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефан Козлов в первом круге US Open – 2022.

Медведев и Козлов лишь единожды встречались на взрослом уровне. Это произошло на старте квалификации Уимблдона-2016. Даниил разгромил Стефана со счётом 6:0, 6:2.

В случае прохождения первого раунда Медведев сразится с победителем матча Кентен Алис — Артур Риндеркнеш (оба — Франция).

Американец с русскими корнями на пути Медведева. Кто испытает чемпиона на старте US Open Американец с русскими корнями на пути Медведева. Кто испытает чемпиона на старте US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022