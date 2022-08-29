Биограф Федерера: между Роджером и Джоковичем пропасть. Общаются только по необходимости

Швейцарский спортивный журналист Рене Штауффер, который является автором нескольких биографий 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, высказался об отношениях швейцарца с другими представителями «Большой тройки» — испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

«Его отношения с Надалем старше, чем с Джоковичем. Они часто общаются, помогают друг другу в выставочных матчах на Мальорке, в Швейцарии, Кейптауне. Они на одной волне, время от времени разговаривают друг с другом по телефону. Между Джоковичем и Федерером пропасть, они общаются, только когда это необходимо», — приводит слова Штауффера We Love Tennis.

В текущем сезоне Федерер не принимал участия в соревнованиях, так как восстанавливался после очередной операции на колене. Роджер планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Там же сыграют Надаль и Джокович.