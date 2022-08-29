Дарья Касаткина — Хэрриет Дарт: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open — 2022

29 августа на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт 12» пройдёт матч первого круга Открытого чемпионата США между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, занимающей девятую строчку мирового рейтинга, и представительницей Великобритании Хэрриет Дарт (88-е место рейтинга). Начало встречи запланировано на 21:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Хэрриет Дарт в первом круге US Open — 2022.
Касаткина и Дарт ранее никогда не встречались друг с другом. 28 августа россиянка победила на турнире в Гранби, где в финальной встрече оказалась сильнее представительницы Австралии Дарьи Савилл — 6:4, 6:4. Этот титул стал для Касаткиной шестым в карьере.
В случае победы Дарья Касаткина сыграет с победителем пары Нурия Парризас-Диас — Далма Галфи.
- 29 августа 2022
-
20:53
-
20:49
-
20:30
-
20:22
-
20:20
-
19:51
-
19:43
-
19:39
-
19:33
-
18:47
-
18:23
-
18:17
-
18:12
-
17:56
-
17:40
-
17:28
-
15:38
-
15:25
-
14:37
-
13:27
-
13:00
-
12:36
-
12:16
-
12:00
-
11:05
-
10:37
-
10:18
-
10:07
-
10:05
-
10:01
-
09:30
-
09:21
-
08:53
-
08:17
-
07:38