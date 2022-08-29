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Дарья Касаткина — Хэрриет Дарт: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open — 2022

Дарья Касаткина — Хэрриет Дарт: текстовая онлайн-трансляция первого круга US Open — 2022
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29 августа на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт 12» пройдёт матч первого круга Открытого чемпионата США между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, занимающей девятую строчку мирового рейтинга, и представительницей Великобритании Хэрриет Дарт (88-е место рейтинга). Начало встречи запланировано на 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Хэрриет Дарт в первом круге US Open — 2022.

Касаткина и Дарт ранее никогда не встречались друг с другом. 28 августа россиянка победила на турнире в Гранби, где в финальной встрече оказалась сильнее представительницы Австралии Дарьи Савилл — 6:4, 6:4. Этот титул стал для Касаткиной шестым в карьере.

В случае победы Дарья Касаткина сыграет с победителем пары Нурия Парризас-Диас — Далма Галфи.

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