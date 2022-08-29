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Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США — 2022

Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США — 2022
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18-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого круга Кудерметова (18) обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Кудерметова восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Векич два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Коко Вандевей (США, WC) – Марина Заневская (Бельгия).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 18:10 МСК
Вероника Кудерметова
18
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Донна Векич
84
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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