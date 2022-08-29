Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США — 2022

18-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый раунд Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого круга Кудерметова (18) обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Кудерметова восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Векич два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Коко Вандевей (США, WC) – Марина Заневская (Бельгия).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.