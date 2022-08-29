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Новак Джокович в сентябре сыграет на новом турнире ATP в Тель-Авиве

Новак Джокович в сентябре сыграет на новом турнире ATP в Тель-Авиве
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявился на новый турнир категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), который пройдёт с 26 сентября по 2 октября, сообщает сербский журналист Саша Озмо.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры, в том числе US Open – 2022. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.

Таким образом, в сентябре Джокович сначала представит Сербию на Кубке Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября, далее сыграет на выставочном турнире «Кубок Лэйвера» в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября, а потом отправится в Израиль.

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