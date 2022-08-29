Баутиста-Агут не взял ни сета в матче первого круга US Open

Обладатель 11 титулов ATP в одиночном разряде испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (18-я ракетка мира) не смог одолеть американца Джеффри-Джона Вулфа (87-й номер рейтинга) на старте US Open и вылетел с Открытого чемпионата США.

Матч первого круга завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Вулфа. Баутиста-Агут выполнил шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету американского теннисиста 14 подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Джеффри-Джон Вулф во втором круге Открытого чемпионата США сыграет либо с представителем Чили Алехандро Табило, либо с польским теннисистом Камилем Майхшаком.