Баутиста-Агут не взял ни сета в матче первого круга US Open
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Обладатель 11 титулов ATP в одиночном разряде испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (18-я ракетка мира) не смог одолеть американца Джеффри-Джона Вулфа (87-й номер рейтинга) на старте US Open и вылетел с Открытого чемпионата США.
Матч первого круга завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Вулфа. Баутиста-Агут выполнил шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету американского теннисиста 14 подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
US Open (м). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 18:05 МСК
87
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
3 : 0
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18
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Джеффри-Джон Вулф во втором круге Открытого чемпионата США сыграет либо с представителем Чили Алехандро Табило, либо с польским теннисистом Камилем Майхшаком.
Комментарии
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