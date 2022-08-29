Александр Зверев опубликовал забавное фото с отдыха со своей девушкой

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал забавное фото со своей девушкой, немецкой моделью Софией Томаллой, с отдыха на яхте.
Фото: из личного архива Александра Зверева
Об отношениях 25-летнего Александра и 32-летней Софии стало известно в октябре 2021 года. Томалла также является актрисой и телеведущей, ранее она встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.
Ранее Зверев снялся с US Open – 2022. Немецкий теннисист продолжает восстанавливаться после страшной травмы, полученной на «Ролан Гаррос» — 2022. Он собирается принять участие в групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября, через два дня после финала US Open.
- 29 августа 2022
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