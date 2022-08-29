Энди Маррей в трёх сетах обыграл сеяного на старте Открытого чемпионата США — 2022

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг US Open – 2022. Энди – чемпион US Open – 2012.
В стартовом матче 35-летний Маррей уверенно обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (24) со счётом 7:5, 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Маррей шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Серундоло два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Маррей сразится с победителем матча Джон Миллман (Австралия) – Эмилио Нава (США, WC).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
- 29 августа 2022
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