Действующий чемпион Даниил Медведев одержал разгромную победу на старте US Open – 2022

Первая ракетка мира, действующий чемпион Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2022, который продлится до 11 сентября.

В матче первого круга Медведев (1) обыграл 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Отметим, что во втором сете встречи Козлов брал медицинский тайм-аут.

Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Козлова ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти. В активе Даниила 37 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок.

Соперником Медведева во втором раунде станет представитель Франции Артур Риндеркнеш (58-я ракетка мира).