Действующий чемпион Даниил Медведев одержал разгромную победу на старте US Open – 2022
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Первая ракетка мира, действующий чемпион Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2022, который продлится до 11 сентября.
В матче первого круга Медведев (1) обыграл 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Отметим, что во втором сете встречи Козлов брал медицинский тайм-аут.
Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Козлова ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти. В активе Даниила 37 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок.
Соперником Медведева во втором раунде станет представитель Франции Артур Риндеркнеш (58-я ракетка мира).
US Open (м). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 19:15 МСК
1
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
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111
Стефан Козлов
С. Козлов
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