124-я ракетка мира украинка Снигур выбила Халеп в первом круге US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (124-й номер мирового рейтинга) обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема» румынку Симону Халеп (седьмая ракетка мира) на Открытом чемпионате США.

Встреча первого круга US Open завершилась со счётом 6:2, 0:6, 6:4 в пользу Снигур. На счету 20-летней украинки ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 15. Халеп трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге украинская теннисистка Снигур встретится либо с представительницей Польши Магдаленой Фрех, либо с канадкой Ребеккой Марино. Дарья Снигур за свою карьеру завоевала шесть титулов под эгидой ITF.