124-я ракетка мира украинка Снигур выбила Халеп в первом круге US Open
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (124-й номер мирового рейтинга) обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема» румынку Симону Халеп (седьмая ракетка мира) на Открытом чемпионате США.
Встреча первого круга US Open завершилась со счётом 6:2, 0:6, 6:4 в пользу Снигур. На счету 20-летней украинки ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 15. Халеп трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 21:15 МСК
7
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|4
|
|0
|6
124
Дарья Снигур
Д. Снигур
В следующем круге украинская теннисистка Снигур встретится либо с представительницей Польши Магдаленой Фрех, либо с канадкой Ребеккой Марино. Дарья Снигур за свою карьеру завоевала шесть титулов под эгидой ITF.
Комментарии
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