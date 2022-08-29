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Биограф Федерера: если жена скажет Роджеру уйти из тенниса, он это сделает, чтобы угодить

Биограф Федерера: если жена скажет Роджеру уйти из тенниса, он это сделает, чтобы угодить
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Швейцарский спортивный журналист Рене Штауффер, который является автором нескольких биографий 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, рассказал о влиянии жены швейцарца Мирки на его карьеру.

«Мирка – человек, на котором держится всё, она, к примеру, очень заботится об образовании их детей, что не меньше волнует и самого Роджера. Самый важный момент заключается в том, что, если она скажет: «Роджер, хватит играть в теннис, больше не пробуй, займись другими вещами», я думаю, он сделает это, чтобы угодить ей. Она является решающим фактором, она должна поддерживать его возвращение, иначе ничего не сработает.

Она поддерживает стремление Роджера вернуться в теннис, потому что сама его очень любит, она рано завершила свою карьеру. Она до сих переживает из-за карьеры Роджера. Она пришла из спорта, и с этим Роджеру очень повезло», — приводит слова Штауффера Clay Tennis.

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