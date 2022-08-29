Даниил Медведев прокомментировал уверенную победу на старте US Open — 2022

Первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге US Open – 2022. На старте Даниил со счётом 6:2, 6:4, 6:0 обыграл американца Стефана Козлова.

«Больше всего доволен тем, что победил. Условия были непростыми – жарко и влажно, мы оба немало потели. По-моему, по ходу матча были неплохие розыгрыши. Мне удалось сыграть довольно стабильно. И, конечно, подача сыграла ключевую роль. В юниорах обыграть Стефана было невозможно. Мы играли на турнире U14, и он на два года младше меня. Обычно это большая разница – но он меня тогда уничтожил. Так что я рад, что взял реванш (смеётся).

У него слегка необычная игра, так что я старался просто быть стабильным, применять нужный удар в нужный момент. И мне кажется, сегодня у меня получилось», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.