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Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0

Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в 15-й раз в карьере на уровне ATP выиграл сет со счётом 6:0.

Это произошло в первом круге Открытого чемпионата США – 2022. Медведев (1) обыграл 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0, таким образом одержав первую победу на турнире «Большого шлема» в статусе лидера посева.

Примечательно, что для Даниила это третья «баранка» в текущем сезоне. Также россиянин не отдал ни гейма в одном сете британцу Кэмерону Норри в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) и канадцу Феликсу Оже-Альяссиму на ATP Cup в начале года.

Соперником Медведева во втором раунде US Open станет представитель Франции Артур Риндеркнеш (58-я ракетка мира).

Медведев навесил «баранку» американцу с русскими корнями. Но 1-я подача у Даниила пропала Медведев навесил «баранку» американцу с русскими корнями. Но 1-я подача у Даниила пропала
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