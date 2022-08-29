Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в 15-й раз в карьере на уровне ATP выиграл сет со счётом 6:0.

Это произошло в первом круге Открытого чемпионата США – 2022. Медведев (1) обыграл 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0, таким образом одержав первую победу на турнире «Большого шлема» в статусе лидера посева.

Примечательно, что для Даниила это третья «баранка» в текущем сезоне. Также россиянин не отдал ни гейма в одном сете британцу Кэмерону Норри в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) и канадцу Феликсу Оже-Альяссиму на ATP Cup в начале года.

Соперником Медведева во втором раунде US Open станет представитель Франции Артур Риндеркнеш (58-я ракетка мира).