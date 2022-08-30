У Ибин стал первым китайцем в истории, одержавшим победу на US Open
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174-я ракетка мира китайский теннисист У Ибин в трёх сетах переиграл представителя Грузии Николоза Басилашвили в первом круге Открытого чемпионата США.
У Ибин одолел своего соперника со счётом 6:3, 6:4, 6:0. Китайский теннисист за 1 час 33 минуты расправился с оппонентом; шесть раз он подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Басилашвили один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
US Open (м). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 20:05 МСК
174
У Ибин
У. Ибин
Окончен
3 : 0
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35
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Таким образом, У Ибин стал первым представителем Китая, которому удалось выиграть матч US Open в одиночном разряде в мужской сетке. До этого китайские теннисисты одерживали победы на турнирах «Большого шлема», однако последняя подобная виктория датируется 1959 годом.
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