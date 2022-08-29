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Вавринка снялся с матча с лаки-лузером Муте на старте US Open — 2022, проиграв тай-брейк

Вавринка снялся с матча с лаки-лузером Муте на старте US Open — 2022, проиграв тай-брейк
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся по ходу матча первого круга на Открытом чемпионате США – 2022.

На старте соревнований 37-летний Вавринка встречался с лаки-лузером французом Корентеном Муте. Первый сет Муте взял со счётом 6:4. Во втором сете теннисисты дошли до изматывающего тай-брейка, где сильнее оказался француз (7:6 (9:7)). Стэн снялся с матча сразу после начала третьей партии.

Следующим соперником Муте станет победитель матча Томаш Махач (Чехия, Q) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 21).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 20:40 МСК
Стэн Вавринка
295
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
4 		6 7      
6 		7 9      
             
Корентен Муте
112
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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