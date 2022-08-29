Вавринка снялся с матча с лаки-лузером Муте на старте US Open — 2022, проиграв тай-брейк

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся по ходу матча первого круга на Открытом чемпионате США – 2022.

На старте соревнований 37-летний Вавринка встречался с лаки-лузером французом Корентеном Муте. Первый сет Муте взял со счётом 6:4. Во втором сете теннисисты дошли до изматывающего тай-брейка, где сильнее оказался француз (7:6 (9:7)). Стэн снялся с матча сразу после начала третьей партии.

Следующим соперником Муте станет победитель матча Томаш Махач (Чехия, Q) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 21).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.