20-летняя украинка Снигур расплакалась после победы над Халеп на US Open — 2022

124-я ракетка мира 20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур расплакалась после победы в матче с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» румынкой Симоной Халеп в первом круге US Open – 2022.

Напомним, поединок квалифаера Снигур с Халеп (7) завершился со счётом 6:2, 0:6, 6:4 в пользу украинки. В следующем раунде US Open Дарья сразится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) – Ребекка Марино (Канада).

Снигур не смогла сдержать эмоций во время послематчевого интервью.

Для Снигур это дебютное выступление в основной сетке турнира «Большого шлема». Дарья впервые одержала победу на уровне WTA-тура и впервые обыграла соперницу из топ-10 рейтинга.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.