Видеообзор победы Кудерметовой над Векич на старте US Open — 2022

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 18-ю строчку мирового рейтинга, в двух сетах переиграла представительницу Хорватии Донну Векич (84-й номер рейтинга) в первом круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Кудерметова восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Векич два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

В следующем круге Вероника Кудерметова встретится с бельгийской теннисисткой Мариной Заневской, которая одолела представительницу США Коко Вандевей — 6:1, 7:5.