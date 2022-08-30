Видеообзор победы Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата США — 2022

Первая ракетка мира, действующий чемпион Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2022. Россиянин одержал первую победу на турнире «Большого шлема» в статусе лидера посева.

В матче первого круга Медведев (1) обыграл 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Даниил в 15-й раз в карьере выиграл партию с «баранкой». Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Козлова ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF)

Соперником Медведева во втором раунде US Open станет представитель Франции Артур Риндеркнеш (58-я ракетка мира).