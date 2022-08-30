Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2022

Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2022
Комментарии

31-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел первый круг Открытого чемпионата США – 2022.

В стартовом матче Хачанов (27) обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Хачанов 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Кудлы 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча Алекс Молчан (Словакия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 21:55 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6  
6 		1 2 2  
             
Денис Кудла
96
США
Денис Кудла
Д. Кудла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022