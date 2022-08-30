Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2022
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31-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел первый круг Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом матче Хачанов (27) обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Хачанов 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Кудлы 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
Следующим соперником россиянина станет победитель матча Алекс Молчан (Словакия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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