Первая ракетка мира Даниил Медведев высказался о деле Бриттни Грайнер

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые высказался о судебном деле американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Да, конечно, я слышал об этом. Но я не знаю всех деталей. Естественно, ситуация непростая, раз человек оказался в тюрьме.
Думаю, эту ситуацию можно сравнить и с другими, например, давайте вспомним о Новаке Джоковиче. Он не смог приехать в США, потому что тут свои законы. Кому-то они могут показаться нелогичными, потому что американцы могут въехать и без вакцинации. И он не хочет здесь жить, он просто хотел сыграть на турнире и вернуться домой, в Сербию.
Тут что-то похожее. Я не знаю деталей, но вроде бы у неё действительно была… Что у неё было? Марихуана? Я точно не помню. Но закон есть закон. Конечно, если у неё ничего не было и ей это подбросили, то это плохо. Но я не знаю деталей, так что больше ничего сказать не могу», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг US Open – 2022.
- 30 августа 2022
-
00:56
-
00:50
-
00:42
-
00:28
-
00:08
-
00:04
-
00:01
- 29 августа 2022
-
23:30
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:54
-
22:09
-
22:08
-
21:53
-
21:46
-
21:15
-
20:53
-
20:49
-
20:30
-
20:22
-
20:20
-
19:51
-
19:43
-
19:39
-
19:33
-
18:47
-
18:23
-
18:17
-
18:12
-
17:56
-
17:40
-
17:28
-
15:38
-
15:25