Первая ракетка мира Даниил Медведев высказался о деле Бриттни Грайнер

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые высказался о судебном деле американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Да, конечно, я слышал об этом. Но я не знаю всех деталей. Естественно, ситуация непростая, раз человек оказался в тюрьме.

Думаю, эту ситуацию можно сравнить и с другими, например, давайте вспомним о Новаке Джоковиче. Он не смог приехать в США, потому что тут свои законы. Кому-то они могут показаться нелогичными, потому что американцы могут въехать и без вакцинации. И он не хочет здесь жить, он просто хотел сыграть на турнире и вернуться домой, в Сербию.

Тут что-то похожее. Я не знаю деталей, но вроде бы у неё действительно была… Что у неё было? Марихуана? Я точно не помню. Но закон есть закон. Конечно, если у неё ничего не было и ей это подбросили, то это плохо. Но я не знаю деталей, так что больше ничего сказать не могу», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг US Open – 2022.