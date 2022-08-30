Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на него повлияла ситуация на Украине.
«Я стараюсь учиться каждый день. Скажем так, я ещё не такой зрелый и мудрый, как другие, но те 26 лет, что нахожусь на земле, я чувствую, что меняюсь каждый год. Вообще, это немного русская традиция: в Новый год, 31-го числа, обычно мы садимся за стол и спрашиваем: «Итак, чему вас научил этот год?» Да, для меня каждый особенный.
Что касается этой ситуации, не хочу показаться грубым, самое главное, что я пытаюсь из неё вынести, – это научиться видеть человека за человеком. Не знаю, как это объяснить.
К примеру, у меня много друзей по всему миру. Скажем, когда это началось, некоторые из них могли отвернуться от меня только потому, что я русский. Но, конечно, большинство моих друзей знают, кто я такой. Я всё ещё Даниил Медведев, всё ещё играю в теннис. Я склонен считать себя довольно добрым человеком. Возможно, не все так думают. Но друзья-то это знают.
Ситуация на Украине этого не изменила. То же самое и с другими: есть много хороших украинцев, но есть и пара плохих, есть много хороших русских и есть плохие. Что касается меня, я считаю, что действительно важно видеть самого человека. Не знаю, как лучше это объяснить», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг US Open – 2022.
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