Дарья Касаткина завершила выступление на US Open – 2022, проиграв 88-й ракетке мира

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела сенсационное поражение на старте Открытого чемпионата США – 2022.

В матче первого круга Касаткина (10) проиграла представительнице Великобритании Хэрриет Дарт (88-я ракетка мира) со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. На счету Дарт четыре эйса, четыре двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что перед US Open — 2022 первая ракетка России Касаткина завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Гранби (Канада).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.