Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгения Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира на старте US Open

Евгения Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира на старте US Open
Комментарии

Российская теннисистка Евгения Родина, занимающая 564-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира россиянка сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Родина сыграет с победителем пары Каролина Мухова – Айла Томлянович.

Напомним, ранее первая ракетка России Дарья Касаткина сенсационно проиграла 88-й ракетке мира британке Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 23:20 МСК
Мартина Тревизан
27
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Евгения Родина
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022