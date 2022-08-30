Евгения Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира на старте US Open
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Российская теннисистка Евгения Родина, занимающая 564-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира россиянка сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 7:5, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Родина сыграет с победителем пары Каролина Мухова – Айла Томлянович.
Напомним, ранее первая ракетка России Дарья Касаткина сенсационно проиграла 88-й ракетке мира британке Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.
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