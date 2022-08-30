Контавейт с победы стартовала на US Open, выиграв второй сет 6:0

Вторая ракетка мира, эстонка Анет Контавейт вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга она победила представительницу Румынии Жаклин Кристиан со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Контавейт сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Кристиан 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге Контавейт встретится с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) – Серена Уильямс (США).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем турнира является Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года обыграла Лейлу Фернандес.