Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на Открытом чемпионата США. В первом круге она обыграла чешку Сару Бейлек со счётом 6:3, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. За это время россиянка сделала 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бейлек 3 двойные ошибки.

Во втором круге Самсонова сыграет с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) – Осеан Доден (Франция).

Напомним, ранее первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира 88-й ракетке мира Хэрриет Дарт. Ещё одна россиянка Евгения Родина, пробилась во второй круг US Open, сенсационно победив 27-ю ракетку мира, представительницу Италии Мартину Тревизан.