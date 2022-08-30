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Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на US Open

Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на US Open
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Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на Открытом чемпионата США. В первом круге она обыграла чешку Сару Бейлек со счётом 6:3, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. За это время россиянка сделала 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бейлек 3 двойные ошибки.

Во втором круге Самсонова сыграет с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) – Осеан Доден (Франция).

Напомним, ранее первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира 88-й ракетке мира Хэрриет Дарт. Ещё одна россиянка Евгения Родина, пробилась во второй круг US Open, сенсационно победив 27-ю ракетку мира, представительницу Италии Мартину Тревизан.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 02:40 МСК
Сара Бейлек
209
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
35
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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