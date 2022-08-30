Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фритц уступил 303-й ракетке мира на старте US Open — 2022

Фритц уступил 303-й ракетке мира на старте US Open — 2022
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 24-летний представитель США Тейлор Фритц (12-я ракетка мира) и его 24-летний соотечественник Брендон Холт (303-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Холта в четырёх сетах – 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

На счету Холта 10 подач навылет, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14 (43%). У Фритца – 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре из 15 (27%) удачных брейк-пойнта.

Во втором круге соперником Холта станет победитель пары Аляж БеденеПедро Качин.

US Open (м). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 01:50 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 3 4  
6 3 		7 7 6 6  
             
Брендон Холт
303
США
Брендон Холт
Б. Холт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022