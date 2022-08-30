Фритц уступил 303-й ракетке мира на старте US Open — 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 24-летний представитель США Тейлор Фритц (12-я ракетка мира) и его 24-летний соотечественник Брендон Холт (303-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Холта в четырёх сетах – 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.
На счету Холта 10 подач навылет, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14 (43%). У Фритца – 11 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре из 15 (27%) удачных брейк-пойнта.
Во втором круге соперником Холта станет победитель пары Аляж Бедене — Педро Качин.
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