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Лейла Фернандес без особых усилий вышла во второй круг US Open – 2022

Лейла Фернандес без особых усилий вышла во второй круг US Open – 2022
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла представительницу Франции Осеан Доден со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. За это время Фернандес сделала 10 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Доден 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем круге Фернандес встретится со спортсменкой из России Людмилой Самсоновой, которая в своём матче первого круга обыграла чешку Сару Бейлек.

US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 05:20 МСК
Лейла Фернандес
14
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Осеан Доден
98
Франция
Осеан Доден
О. Доден
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