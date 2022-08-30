Лейла Фернандес без особых усилий вышла во второй круг US Open – 2022

Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира она обыграла представительницу Франции Осеан Доден со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут. За это время Фернандес сделала 10 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Доден 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



В следующем круге Фернандес встретится со спортсменкой из России Людмилой Самсоновой, которая в своём матче первого круга обыграла чешку Сару Бейлек.



US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим победителем соревнований является британка Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес.