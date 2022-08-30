Стефанос Циципас выбыл из гонки за первое место в рейтинге по итогам US Open – 2022

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5-я ракетка мира) проиграл в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022 26-летнему колумбийцу Даниэлю-Элаи Галану (94-й номер рейтинга) и выбыл из гонки ща первое место в рейтинге по итогам турнира.



Теперь на звание первой ракетки мира по итогам US Ooen – 2022 претендуют четверо теннисистов: Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.



Встреча между Циципасом и Галаном завершилась победой колумбийца в четырёх сетах – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.



На счету Циципаса пять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Галана – шесть эйсов, одна двойная ошибка и семь из 18 (39%) удачных брейк-пойнта.

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