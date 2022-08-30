«Отличное начало». Медведев опубликовал сторис после победы на старте US Open

Первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев отреагировал на победу в первом круге US Open — 2022.
Теннисист выложил сторис в одной из социальных сетей, подписав его «Отличное начало».
Напомним, в первом раунде Медведев (1) разгромил 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0. По ходу второй партии Козлов брал медицинский тайм-аут. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту.
Соперником Медведева во втором раунде станет Артур Риндеркнеш из Франции, который является 58-й ракеткой мира.
Также стоит отметить, что один из главных фаворитов турнира греческий теннисист Стефанюс Циципас сенсационно проиграл в матче первого круга 94-й ракетке мира Даниэлю-Элаи Галану.
Медведев поговорил с болельщиком, назвавшим его лузером
- 30 августа 2022
-
07:24
-
07:15
-
07:06
-
06:45
-
06:38
-
06:03
-
05:17
-
04:59
-
04:30
-
04:15
-
03:44
-
03:43
-
03:37
-
03:18
-
03:08
-
03:04
-
02:51
-
02:11
-
01:25
-
01:09
-
00:56
-
00:50
-
00:42
-
00:28
-
00:08
-
00:04
-
00:01
- 29 августа 2022
-
23:30
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:54
-
22:09
-
22:08
-
21:53