«Отличное начало». Медведев опубликовал сторис после победы на старте US Open

Первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев отреагировал на победу в первом круге US Open — 2022.

Теннисист выложил сторис в одной из социальных сетей, подписав его «Отличное начало».

Напомним, в первом раунде Медведев (1) разгромил 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0. По ходу второй партии Козлов брал медицинский тайм-аут. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту.



Соперником Медведева во втором раунде станет Артур Риндеркнеш из Франции, который является 58-й ракеткой мира.



Также стоит отметить, что один из главных фаворитов турнира греческий теннисист Стефанюс Циципас сенсационно проиграл в матче первого круга 94-й ракетке мира Даниэлю-Элаи Галану.

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