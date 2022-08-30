Ник Кирьос вышел во второй круг Открытого чемпионата США

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-я ракетка мира) и 26-летний его соотечественник Танаси Коккинакис (70-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Кирьоса – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.
На счету Кирьоса 13 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%). У Коккинакиса – 14 эйсов, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге соперником Кирьоса станет француз Бенжамен Бонзи (50-я ракетка мира), который выбил своего соотечественника Уго Умбера (138-й номер рейтинга).
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