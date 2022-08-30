Даниил Медведев объяснил, почему пожал руку Стефану Козлову, который пробил в него мячом

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент в матче первого круга US Open, в котором его соперником был американец Стефан Козлов. В одном из моментов Козлов попал мячом в Медведева. Американец сразу же извинился, после чего россиянин пожал ему руку.

«Как по мне, всё зависит от того, с какой энергией это делают. Бывает, кто-то в тебя бьёт и потом отворачивается, идёт с поднятой головой. Это проявление неуважения, это отвратительно.

Стефан же, по-моему, не хотел бить в меня. И он сразу извинился, так что всё нормально. Если бы он отвернулся, я был бы недоволен», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Медведев победил Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Во втором круге его соперником станет француз Артур Риндеркнеш.

Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия: