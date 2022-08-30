Обзор победы Людмилы Самсоновой на старте US Open — 2022

Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на Открытом чемпионата США. В первом круге она обыграла чешку Сару Бейлек со счётом 6:3, 6:1.



Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. За это время россиянка сделала три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнта. На счету Бейлек три двойные ошибки.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Самсонова – Бейлек:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Напомним, ранее первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира 88-й ракетке мира Хэрриет Дарт. Ещё одна россиянка Евгения Родина пробилась во второй круг US Open, сенсационно победив 27-ю ракетку мира, представительницу Италии Мартину Тревизан.