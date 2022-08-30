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US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 1-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 1-го игрового дня
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Вчера, 29 августа, и в ночь на 30 августа мск стартовал Открытый чемпионат США по теннису. В борьбу вступил, в частности, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, действующий чемпион турнира. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей первого игрового дня в мужском одиночном разряде.

Энди Маррей (Британия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 24) — 7:5, 6:3, 6:3
Даниил Медведев (Россия, 1) — Стефан Козлов (США) — 6:2, 6:4, 6:0
Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Кайл Эдмунд (Британия) — 6:3, 7:5, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Александер Ричард (Швейцария) — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3
Карен Хачанов (Россия, 27) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:0, 6:1, 3:6, 7:5

Результаты доступны на «Чемпионате».

Турнирная сетка
Медведев навесил «баранку» американцу с русскими корнями. Но 1-я подача у Даниила пропала Медведев навесил «баранку» американцу с русскими корнями. Но 1-я подача у Даниила пропала

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