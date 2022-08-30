20-летняя украинка Снигур обратилась к Халеп после сенсационной победы над ней на US Open

124-я ракетка мира, 20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала то, что ей удалось победить двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» румынку Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. Снигур сенсационно обыграла Халеп со счётом 6:2, 0:6, 6:4.
После матча украинка обратилась к румынке, поблагодарив её за борьбу.
«Я очень рада. Хочу сказать спасибо Симоне за такой отличный матч, это был прекрасный опыт для меня. Играть с Симоной и победить её — это что-то невозможное!
Хочу сказать спасибо всем болельщикам, смотревшим наш матч сегодня. Я сильно нервничала, но очень старалась… Этот матч для Украины, для моей семьи, для моих болельщиков. Хочу сказать всем спасибо», — приводит слова украинки Eurosport.
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