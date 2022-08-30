Сенсационное поражение Касаткиной, Погба может покинуть сборную Франции. Главное к утру

Российская теннисистка Дарья Касаткина сенсационно проиграла на старте US Open – 2022, полузащитник Поль Погба может покинуть сборную Франции, яркий старт россиянки Евгении Родиной на Открытом чемпионате США. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Дарья Касаткина завершила выступление на US Open – 2022, проиграв 88-й ракетке мира.
2. Погба может покинуть сборную Франции, если окажется, что он пытался проклясть Мбаппе.
3. Евгения Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира на старте US Open.
4. «С ним давно всё понятно». Карпин отреагировал на слова депутата Терюшкова о Захаряне.
5. Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира на старте US Open — 2022.
6. Ризатдинова: спортсмены до февраля не понимали отличия между Россией, Беларусью и Украиной.
7. Тренер Юрий Каминский: как только Европа и США с нами навоюются, всё встанет на свои места.
8. Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США.
9. Друг Роналду рассказал о будущем форварда в контексте слухов о переходе в «Наполи».
10. Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2022.
- 30 августа 2022
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