Сенсационное поражение Касаткиной, Погба может покинуть сборную Франции. Главное к утру

Российская теннисистка Дарья Касаткина сенсационно проиграла на старте US Open – 2022, полузащитник Поль Погба может покинуть сборную Франции, яркий старт россиянки Евгении Родиной на Открытом чемпионате США. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дарья Касаткина завершила выступление на US Open – 2022, проиграв 88-й ракетке мира.

2. Погба может покинуть сборную Франции, если окажется, что он пытался проклясть Мбаппе.

3. Евгения Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира на старте US Open.

4. «С ним давно всё понятно». Карпин отреагировал на слова депутата Терюшкова о Захаряне.

5. Циципас сенсационно уступил 94-й ракетке мира на старте US Open — 2022.

6. Ризатдинова: спортсмены до февраля не понимали отличия между Россией, Беларусью и Украиной.

7. Тренер Юрий Каминский: как только Европа и США с нами навоюются, всё встанет на свои места.

8. Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата США.

9. Друг Роналду рассказал о будущем форварда в контексте слухов о переходе в «Наполи».

10. Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2022.