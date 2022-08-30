Даниил Медведев: после часа тренировки я думал — о боже, я умираю

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как готовился в Европе к Открытому чемпионату США. В матче первого круга с американцем Стефаном Козловым Медведев прикладывал к голове пакет со льдом, чтобы освежиться. Россиянин обыграл соперника в трёх сетах и вышел во второй раунд.

«Во всей Европе этим летом было довольно жарко, поэтому, если честно, было очень тяжело тренироваться. После часа тренировки я думал: о боже, я умираю. Поэтому мы всегда пытались найти лучшее решение, чтобы бороться с этим, поскольку через час я сидел на лавке, беседовал с тренерами и говорил, что больше не могу двигаться.

Поэтому мне помогло то, что я прикладывал лёд на голову. Сегодня я сделал это при счёте 5:0, чтобы проверить это. Мне очень понравилось. После этого я чувствовал себя свежим», — приводит слова Медведева Eurosport.

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