Даниил Медведев рассказал, что сложнее всего в теннисе

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что, по его мнению, является самым сложным в теннисе.

«Считаю, самая сложная задача в теннисе — играть с соперниками, которые хорошо подают. В этом случае нет возможности проводить долгие розыгрыши, а стоит полагаться на приём. А это не лучший мой удар, в отличие от того же Новака (Джоковича. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова россиянина Eurosport.

Напомним, вчера, 29 августа, Медведев успешно начал защиту титула на Открытом чемпионате США. В матче первого круга российский спортсмен в трёх сетах обыграл представителя США Стефана Козлова. Во втором раунде соперником Даниила станет француз Артур Риндеркнеш.

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