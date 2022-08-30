Циципас одной фразой пояснил сенсационное поражение от 94-й ракетки мира на старте US Open

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал сенсационное поражение в матче первого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был представитель Колумбии Даниэль-Элаи Галан, занимающий 94-е место в рейтинге ATP. Циципас потерпел поражение со счётом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

«Он доминировал в матче, я просто не смог войти в игру», — приводит слова Стефаноса пресс-служба ATP.

Поражение Циципаса означает, что он потерял шансы стать первой ракеткой мира после US Open. Открытый чемпионат США закончится 11 сентября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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