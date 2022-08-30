US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 30 августа, состоятся заключительные матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей второго игрового дня в мужском одиночном разряде.

18:00 — Кэмерон Норри (Британия, 7) — Бенуа Пэр (Франция)

18:00 — Брэндон Накашима (США) — Павел Котов (Россия)

19:00 — Себастьян Баэс (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

19:30 — Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия, 9)

21:30 — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Оскар Отте (Германия)

23:00 — Фабио Фоньини (Италия) — Аслан Карацев (Россия)

2:00 (31 августа) — Ринки Хидзиката (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Календарь доступен на «Чемпионате».

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