US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 1-го игрового дня

Вчера, 29 августа, и в ночь на 30 августа мск стартовал Открытый чемпионат США по теннису. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей первого игрового дня в женском одиночном разряде.



Симона Халеп (Румыния, 7) — Дарья Снигур (Украина) — 2:6, 6:0, 4:6

Ребекка Петерсон (Швеция) — Анна Калинская (Россия) — 4:6, 3:6

Камилла Рахимова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 17) — 2:6, 4:6

Вероника Кудерметова (Россия, 18) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:3

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 7:6, 1:6, 6:3

Сара Бейлек (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 1:6

Элина Аванесян (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 4:6, 4:6

Мартина Тревизан (Италия) — Евгения Родина (Россия) — 5:7, 1:6



Результаты доступны на «Чемпионате».