Стефанос Циципас разобрал сенсационное поражение от 94-й ракетки мира на старте US Open

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал сенсационное поражение в матче первого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был представитель Колумбии Даниэль-Элаи Галан, занимающий 94-е место в рейтинге ATP. Циципас потерпел поражение со счётом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.
«Рука была какой-то жёсткой, ничего не удавалось вкладывать в удары. У меня было чувство, что я очень медленно подавал. Но скорость была близка к 120 милям в час [более 190 км/ч]. Так что я бы так не сказал. Однако соперник хорошо действовал на приёме. Я почти уверен, что это связано с высотой, на которой он рос. Такие вещи помогают.
Он отлично поработал, а я был словно полумёртвый. Он играл как спортсмен мирового уровня, а я — как любитель. Не очень приятно говорить это, но именно это и произошло», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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