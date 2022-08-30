«Это отстой, нельзя так играть». Фритц — о сенсационном поражении от 303-й ракетки мира

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал сенсационное поражение от 303-го номера мирового рейтинга Брендона Холта в первом круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась победой Холта в четырёх сетах: 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:4.

«У меня были большие надежды. Чувствую себя идиотом, думая, что я могу выиграть US Open. Нельзя выходить и так выступать в матчах. Это отстой. Ужасно себя чувствую», — сказал Фритц после матча.

US Open 2022 года начался 29 августа и закончится 11 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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