Видеообзор сенсационного поражения Дарьи Касаткиной в первом круге US Open — 2022
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела сенсационное поражение на старте Открытого чемпионата США – 2022.
В матче первого круга Дарья Касаткина (10) проиграла представительнице Великобритании Хэрриет Дарт (88-я ракетка мира) со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Дарья Касаткина — Хэрриет Дарт.
Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.
Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану. Она сенсационно выиграла турнир год назад, когда ей было 18 лет.
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