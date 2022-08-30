Видеообзор сенсационного поражения Дарьи Касаткиной в первом круге US Open — 2022

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела сенсационное поражение на старте Открытого чемпионата США – 2022.



В матче первого круга Дарья Касаткина (10) проиграла представительнице Великобритании Хэрриет Дарт (88-я ракетка мира) со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Дарья Касаткина — Хэрриет Дарт.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану. Она сенсационно выиграла турнир год назад, когда ей было 18 лет.