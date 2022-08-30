Видеообзор сенсационной победы 20-летней украинки Снигур над Халеп в первом круге US Open

Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала видеоролик, в котором можно посмотреть лучшие моменты матча первого круга с участием 124-й ракетки мира, 20-летней украинки Дарьи Снигур и двукратной победительницы турниров «Большого шлема» Симоны Халеп. Снигур сенсационно обыграла Халеп со счётом 6:2, 0:6, 6:4.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану. Она сенсационно выиграла турнир год назад, когда ей было 18 лет. У мужчин титул защищает первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.