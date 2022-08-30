Видеообзор неожиданного поражения Стефаноса Циципаса от 94-й ракетки мира на US Open

Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала видеоролик, в котором можно посмотреть лучшие моменты матча первого круга с участием пятой ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и представителя Колумбии Даниэля-Элаи Галана, занимающего 94-е место в рейтинге ATP. Циципас неожиданно потерпел поражение со счётом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Поражение Циципаса означает, что он потерял шансы стать первой ракеткой мира после US Open. Открытый чемпионат США закончится 11 сентября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Она сенсационно выиграла турнир год назад, когда ей было 18 лет. У мужчин титул защищает первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.